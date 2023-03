Course-poursuite à Grandson: quatre fuyards accusés de tentative de meurtre

Les suspect avaient été pourchassés depuis Grandson, avant d’être arrêtés peu avant Bienne (BE).

Les suspect avaient été pourchassés depuis Grandson, avant d’être arrêtés peu avant Bienne (BE).

Les individus qui avaient engagé une course-poursuite de six heures dans toute la Suisse romande fin janvier, étaient en réalité quatre à bord du véhicule pourchassé par la police. Ces derniers devront répondre de plusieurs chefs d’accusation, dont tentative de meurtre, rapporte «24heures».

Pour rappel, fin janvier, des individus suspects avaient été repérés en gare de Grandson (VD), alors qu’ils montaient dans une voiture au petit matin. Malgré les feux bleus et l’injonction «stop police», les malfrats avaient refusé de s’arrêter et tiré des coups de feu en direction des gendarmes, qui les poursuivaient.

Deux d’entre eux avaient été arrêtés quelques heures plus tard, peu avant Bienne (BE). Leur véhicule était entré en collision avec deux voitures de police. Les fuyards ont été placés en détention provisoire. Également originaires d’Afrique du Nord et âgés de moins de 30 ans, les deux autres malfrats, apparemment déposés au cours de la poursuite, ont été arrêtés en Allemagne par la suite, informe le quotidien vaudois. Un mandat d’arrêt international demande leur extradition vers la Suisse. L’enquête est toujours en cours.