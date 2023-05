Népal: Course poursuite aux records au sommet de l’Everest

Pasang Dawa Sherpa, qui a conquis l’Everest pour la première fois en 1998, a depuis atteint son sommet presque chaque année, parfois même à deux reprises dans une même saison. Le Népal abrite huit des dix plus hauts sommets du monde, dont l’Everest, et accueille des centaines de grimpeurs à chaque saison, quand les températures sont plus clémentes et les vents généralement plus faibles.