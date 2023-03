Canton de Berne : Course-poursuite avec la police au volant d’une voiture volée 

Fuite à grande vitesse et tôle froissée

Repéré par une patrouille de police sur l’autoroute A1 vers 6h50 en raison de sa conduite suspecte, le conducteur a refusé de s’arrêter et a pris la fuite à grande vitesse via la sortie Forsthaus, rapporte la police cantonale bernoise dans son communiqué. Les agents se sont alors immédiatement lancés à sa poursuite, appuyés par des renforts. Le fuyard a ensuite continué sa route depuis la sortie Forsthaus en direction de Neufeld par la Bremgartenstrasse. A l'intersection de la Neubrückstrasse et de la Bremgartenstrasse, la patrouille et un autre véhicule de patrouille arrivant en sens inverse ont tenté d'arrêter la voiture en fuite, ce qui a provoqué une collision entre la voiture du fuyard et le véhicule de patrouille.