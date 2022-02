Rodéo routier : Course-poursuite dangereuse et coups de feu en plein Lucerne

Un Suisse qui voulait échapper à un contrôle de police a pris la fuite en roulant à toute allure et en provoquant plusieurs accidents. La police a dû tirer contre lui pour l’arrêter.

La fin de journée a été mouvementée lundi à Lucerne. En effet, alors que la police demandait à un conducteur qui roulait au centre Lucerne de s’arrêter pour procéder à un contrôle, celui-ci n’a non seulement pas ralenti mais a accéléré et pris la fuite à toute allure. S’en est suivie une course-poursuite dangereuse au cœur de la ville.

La police tire sur lui devant les passants

Du coup, la police lucernoise qui le poursuivait a tenté de tirer dans les pneus de la voiture pour empêcher sa course. Ceci devant des passants tétanisés. «On est fatigué et stressé et on attend le bus. Soudain, quelque chose comme ça se produit et les gens se sont sortis de leurs rêves éveillés, totalement effrayés et choqués», selon un témoin qui a pu filmer la scène.