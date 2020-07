LAUSANNE

Course-poursuite en pleine nuit et coup de feu

Une patrouille de police a tenté d’intercepter un véhicule suspect à Renens vers 3h30. Le conducteur a forcé un barrage sur la route. Quatre individus arrêtés, un autre toujours en fuite.

«Un grand bruit m’a réveillé au milieu de la nuit, puis des sirènes ont résonné, témoigne une lectrice de 20 minutes. Une voiture est passée à grande vitesse dans mon quartier résidentiel, suivi par des véhicules de police derrière et j’ai même cru entendre des coups de feu.» D’autres personnes disent avoir aperçu des policiers qui quadrillaient ce mercredi matin vers 7 h le quartier sous gare à l’extrémité du boulevard de Grancy. Tout a débuté aux alentours de 3h30, quand une patrouille de la police de l’Ouest lausannois (POL) a voulu contrôler une Audi RS3 qui circulait à Renens (VD) avec cinq personnes à bord. Le porte-parole de la police cantonale indique que le conducteur a refusé d’obtempérer et a pris la fuite. Les policiers l’ont poursuivi et ont alors constaté que les plaques minéralogiques de cette Audi étaient celles d’un autre véhicule. La patrouille a intimé l’ordre de s’arrêter, mais le chauffard a accéléré en direction de Lausanne, toujours suivi par la voiture de la POL.

Coup de feu en direction des pneus

Deux mineurs et deux jeunes majeurs

Chauffeur de taxi et son passager heurtés

La police précise que cet événement n’a pas causé de blessé. «Dans sa course, le conducteur de l’Audi a commis de nombreuses et graves infractions à la LCR, souligne le porte-parole. Il a aussi heurté un taxi qui transportait un passager. Ce dernier et le chauffeur n’ont pas été blessés.» Cette intervention a nécessité l’engagement de nombreuses patrouilles de la Police Ouest lausannois, de la police municipale de Lausanne et de la police cantonale vaudoise.