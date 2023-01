BERNE : Course-poursuite en trottinette électrique à Bienne

La police a pris en chasse et finalement interpellé le conducteur d’une trottinette électrique qui roulait à grande vitesse et avait refusé de s’arrêter pour un contrôle.

Il était un peu plus de 18h00 dimanche lorsqu’une patrouille de la Police cantonale bernoise repère un conducteur d’e-trottinette roulant à grande vitesse sur la Place centrale à Bienne. Ni une ni deux, ils décident d’interpeller le contrevenant pour un contrôle. Mais l’homme prend la fuite sur son bolide. S’engage alors une véritable course-poursuite dans les rues du centre, toutes sirènes hurlantes.

C’est alors que le chauffard heurte un seuil métallique et chute devant les policiers. Il est enfin interpellé et sera dénoncé pour infractions à la loi sur la circulation routière et empêchement d’accomplir un acte officiel. Sa trottinette a été saisie pour subir un contrôle technique.