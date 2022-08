Course-poursuite entre la police et un scooter à Genève

Un scootériste a donné du fil à retordre à la police genevoise dans la nuit de mardi à mercredi. Sa folle cavalcade à travers le canton a débuté à 0h20 à Onex, au carrefour entre le pont Butin et la route des Communes-Réunies. Il s’est d’abord soustrait à un contrôle, puis a fui en direction de Meyrin. Durant son périple, il a commis de multiples infractions routières et a adopté un comportement dangereux, contournant notamment plusieurs véhicules des forces de l’ordre placés en travers de la route pour lui faire barrage et contraignant des automobilistes à procéder à des freinages d’urgence pour éviter d’être accidentés.