Genève: Course poursuite entre la voiture de l’Infante Cristina et un paparazzi 

Durant la course à travers le centre-ville, en plein trafic, plusieurs feux ont été grillés, des «stop» ignorés, et des bandes cyclables empiétées. A Vernier, les véhicules se sont pour finir arrêtés et une altercation s’est produite entre le policier et le photographe, tandis que la voiture royale reprenait sa route à destination de Cointrin. Les deux hommes viennent d’être condamnés pour violation grave des règles de la circulation routière, notamment, et ont écopé d’amendes. L’acharnement du paparazzi a payé, relève le quotidien genevois: il a finalement réussi à prendre des clichés de la princesse à l’aéroport, qu’il a pu vendre à la presse people.