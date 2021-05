Pully (VD) : Course poursuite entre policiers et ados de 15 ans

Un jeune de 15 ans et son passager du même âge ont été blessés dans un accident de voiture, après une course poursuite avec la police vaudoise, lundi.

L’automobiliste a accéléré et la police a engagé une course poursuite. Peu avant un virage serré situé aux Monts-de-Pully, le conducteur a perdu la maîtrise de son véhicule. Celui-ci est entré en collision avec une glissière de sécurité. Blessés, le conducteur et le passager ont été interpellés et transportés en ambulance au CHUV. Leur pronostic vital n’est pas engagé.