Course-poursuite entre Rolle et Nyon, le conducteur arrêté

La course poursuite s’est déroulée entre Nyon et Rolle (VD).

À la hauteur de Gland, une patrouille de la gendarmerie de Bursins s’est engagée sur l’autoroute pour intercepter le véhicule qui s’approchait et s’est placée devant celui-ci pour le diriger sur l’aire de ravitaillement de la Côte. À cet instant, le conducteur de la Seat Ateca a accéléré, se faufilant entre le véhicule banalisé de la PJ Genève qui le suivait toujours et celui de la gendarmerie.

Il a fortement accéléré et pris la fuite en circulant à des vitesses comprises entre 160 km/h et 170 km/h sur l’autoroute et entre 80 km/h et 150 km/h sur la bande d’arrêt d’urgence. À la jonction de Rolle, le conducteur a quitté l’autoroute avant de s’y réengager, mais en direction de Genève cette fois.