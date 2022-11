Course-poursuite et piétons frôlés ce dimanche à Genève

Genève : Course-poursuite et piétons frôlés ce dimanche matin

Une course-poursuite entre deux individus au volant d’une Peugeot 207 immatriculée en France et la police s’est déroulée ce dimanche matin. Elle a débuté à 8h30 à Plainpalais, lorsque des agents ont repéré le véhicule immobile au carrefour entre la rue Harry-Marc et l’avenue du Mail. Au moment où ils sont venus leur demander leurs papiers, les deux hommes se sont soustraits au contrôle en démarrant en trombe. Ils ont fui en direction de Rive, grillant des feux rouges, commettant de multiples infractions routières et mettant surtout en danger plusieurs piétons, particulièrement à la rue Adrien-Lachenal.