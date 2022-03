Course-poursuite géante à Los Angeles

Soldat vétéran, Will (le très à la mode Yahya Abdul-Mateen II, vu dans «Aquaman», «Matrix Resurrections», «Candyman») a besoin d’une grosse somme d’argent pour que sa femme puisse être soignée d’un cancer. Il fait appel à son frère adoptif Danny (Jake Gyllenhaal), criminel invétéré. Celui-ci lui propose alors de participer au braquage d’une banque de Los Angeles, qui (quel hasard!), a justement lieu cinq minutes plus tard, afin de se mettre plusieurs millions dans les poches. Lorsque ça tourne mal, les deux frères détournent une ambulance avec à son bord un flic gravement blessé et une secouriste (Eiza Gonzalez).