Course-poursuite insolite au bord d’un petit lac berlinois

Une famille de sangliers s’est emparée du sac d’un homme dans lequel se trouvait notamment son ordinateur. L’individu n’a pas hésité à lui courir après dans son plus simple appareil pour récupérer son bien.

L’homme tenait à récupérer son sac coûte que coûte. Il a finalement eu gain de cause.

L’individu prenait du bon temps au bord du petit lac dans la zone nudiste, lorsque qu’une truie s’est approchée et lui a dérobé son sac. Il s’est ensuivi une course poursuite rocambolesque jusque dans les bois aux alentours, sous les yeux enjoués des badauds qui ne se sont pas retenus de rire. «La truie a coincé sa patte dans une boîte en carton, ce qui l’a ralentie. L’homme a pu la rattraper et récupérer son sac. Il devait être très content parce son ordinateur portable se trouvait à l’intérieur», a raconté au Bild une femme ayant assisté à la scène, ajoutant: «Quand il est sorti de la forêt, tout le monde l’a applaudi.»