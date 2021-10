Genève : Course-poursuite: volet pénal clos pour deux policiers

Le Parquet n’entrera pas en matière concernant des agents genevois, qui s’étaient vu reprocher une intervention en France voisine.

La course-poursuite avait eu lieu le 1er août 2017. Deux policiers genevois avaient pris en chasse une voiture en fuite avec six individus à bord. Ils avaient fini par les interpeller avec l’aide de leurs collègues français à Saint-Julien-en-Genevois (F). Mais les forces de l’ordre de l’Hexagone avaient critiqué l’intervention des deux agents. On leur reprochait d’avoir roulé à une vitesse dangereuse et d’avoir sorti leur arme, alors qu’ils n’étaient pas en légitime défense.