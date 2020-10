Vaccin contre le Covid-19 : Courses contre la montre dans les locaux de Lonza en Valais

Les ouvriers de l’entreprise valaisanne basée à Viège préparent d’arrache-pied le site de production d’une partie du vaccin contre le Covid-19 de la firme biopharmaceutique américaine Moderna.

L’entreprise Lonza est en pleine ébullition. Au cinquième étage d’un tout nouveau bâtiment à Viège (VS), les ouvriers s’affairent à préparer le site de production d’une partie du vaccin contre le Covid-19 de la firme biopharmaceutique américaine Moderna. Une course de plus contre la montre.