Court-circuit: Puis-je franchir une zone inondée en voiture?

Au vu des récentes inondations, je me demande quelle est la hauteur d’eau maximale à laquelle je peux encore passer sans danger avec ma voiture. Et comment cela se passerait-il dans une voiture électrique: ne risquerais-je pas de m'électrocuter?

Youtube et autres regorgent de vidéos dans lesquelles des voitures se retrouvent ruinées après avoir franchi des zones inondées. Car cela arrive bien plus vite qu'on ne le pense. À la rigueur, seuls les «vrais» véhicules tout-terrain (mais pas les SUV) en sont capables. La règle est donc la suivante: en cas de doute, il vaut mieux rester au sec. Ne serait-ce que parce que l'assurance casco partielle ou complète rembourse la voiture inondée garée (sauf s'il s'agissait d'une zone à risque), mais pas celle qui a été conduite dans l'eau par négligence grave. À partir du moment où le niveau d'eau atteint la hauteur des sièges ou que l'eau se trouve dans le moteur, il s'agit généralement d'un sinistre total.

Dans l'eau, il faut impérativement rouler au pas et appuyer constamment sur l’accélérateur.

Si l'eau atteint à peine le plancher du véhicule (souvent 15 à 20 centimètres), vous pouvez généralement vous y aventurer. En revanche, si elle atteint le niveau des seuils de portes, mieux vaut ne pas le faire. Dans l'eau, il faut impérativement rouler au pas, ne jamais s’arrêter et appuyer constamment sur l’accélérateur. Les jets d'eau sont certes amusants, mais l'issue fatale survient lorsque le rouleau d'eau pénètre dans le compartiment moteur et paralyse le système électrique, inonde l'admission d'air du moteur ou, parfois, lorsque l'on lâche l'accélérateur et que l'eau pénètre dans le pot d'échappement. Très important: si le moteur s'arrête, ne le redémarrez pas! Il faut alors faire appel à une dépanneuse pour éviter d'aggraver les dégâts.