Toujours sans Malgin et Gibbons, le LHC n’a pas brillé lors d’une deuxième période dominée par les Seelandais. Pour preuve, les Lions n’ont adressé aucun tir sur le but biennois entre la 24e et la 34e minutes… En cause, les trop nombreuses pénalités lausannoises (cinq) qui ont permis au HCB de monopoliser le puck durant la période médiane. Aussi, un effectif un peu trop « léger » pour mettre le HCB dans ses petits patins.