Révélations : Courteney Cox a vécu dans une maison hantée

L’actrice américaine a vendu une villa où elle habitait, après avoir appris qu’un fantôme hantait les lieux.

Après les récentes révélations d’EnjoyPhoenix sur ses expériences paranormales , c’est au tour de Courteney Cox de nous donner des frissons dans le dos. L’actrice américaine de 57 ans, que l’on verra bientôt dans la série horrifique «Shinning Vale», sur Starz, dit avoir vécu dans une demeure hantée, il y a quelques années. «Je n’y ai pas cru tout d’abord mais c’était à l’époque où je vivais dans une maison à Laurel Canyon à Los Angeles, qui avait appartenu à Gypsy Rose Lee et à la chanteuse Carole King, a-t-elle déclaré dans l’émission « Jimmy Kimmel Live! ». Alors un jour Carole est venue chez moi et m’a dit qu’il y avait eu un terrible divorce dans cette maison et qu’elle était hantée, j’ai répondu: «Je m’en moque». Puis d’autres personnes proches de moi dont mes amis m’ont dit qu’ils avaient ressenti la présence d’une femme au bord du lit, mais encore une fois je disais: «Je m’en moque».

Cependant, malgré son esprit cartésien, la comédienne, qui admet avoir abusé du botox, a fini par y croire. «Un jour la sonnette a retenti chez moi et lorsque j’ai ouvert et que je m’attendais à voir un livreur ou quelque chose comme ça, c’était un homme qui m’a dit: «Savez-vous que votre maison est hantée?» J’ai dit: «oui, pourquoi? Comment savez-vous ça?» Et il m’a répondu: «Parce qu’il y a quelqu’un derrière vous.» Alors à ce moment-là j’ai dit: «Ok, vendons cette maison!» Quand l’animateur lui a demandé si elle avait vraiment quitté cette villa pour cette raison, Courteney lui a répondu: «Probablement, après vous y pensez tout le temps et vous commencez à voir des choses.»