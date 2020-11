États-Unis : Courteney Cox recrée la danse de la dinde

Pour Thanksgiving, l’actrice a rejoué une scène culte de «Friends», datant de 1998, sur Instagram.

Souvenez-vous: dans un épisode consacré à Thanksgiving diffusé le 19 novembre 1998, les personnages de «Friends» se racontaient leur pire souvenir de cette fête. Parmi eux, Monica se rappelait la manière dont elle avait accidentellement coupé un orteil à Chandler, ce qui rendait ce dernier furieux. Pour tenter de se faire pardonner, Monica improvisait alors une danse avec une dinde sur la tête sur laquelle elle avait mis des lunettes de soleil et un chapeau. Ces quelques secondes sont devenues cultes, au point de devenir un GIF échangé plusieurs milliers de fois à chaque Thanksgiving.

En 2020, Courteney Cox, l’interprète de Monica, a décidé de rejouer la scène et cette fois, avec une véritable dinde et non une volaille en mousse comme dans la série. Dans une vidéo postée sur Instagram, l’actrice a commencé par souhaiter un joyeux Thanksgiving à ses abonnés avant de faire semblant de s’agacer: «Si je reçois encore un GIF de moi avec cette p*** de dinde sur la tête en train de danser comme une p*** de folle, je vais craquer. Enfin, comme je suis le symbole de Thanksgiving, voilà. J’espère que ça vous rendra heureux.»