Football

Courtois est redevenu intraitable, et le Real avec

Le gardien belge a fortement contribué à placer le Real Madrid quatre unités devant le FC Barcelone à cinq journées de la fin.

A la tête de la meilleure défense du championnat d'Espagne, Courtois semble devenu intraitable, avec trois matches de rang sans encaisser de but (16 clean sheets au total cette saison en 30 matches de Liga) et une moyenne de 0,63 but encaissé par match qui fait de lui le gardien le plus infranchissable de l'histoire du Real Madrid.