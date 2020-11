Suisse : Coût de la santé: les mesures prises ne convainquent pas

Berne va devoir plancher une nouvelle fois sur les mesures pour freiner les coûts de la santé, en raison des critiques soulevées.

Confédération et cantons devraient déterminer chaque année à quel point les coûts peuvent augmenter.

Le Conseil fédéral doit revoir substantiellement son deuxième paquet de mesures pour freiner la hausse des coûts de la santé, révèle la procédure de consultation. Le plafonnement des coûts et l’idée d’une instance de premier recours suscitent la polémique. La prépondérance du critère du prix est aussi critiquée.

Que ce soit pour les médecins, les hôpitaux, les assureurs, l’industrie pharmaceutique, les associations professionnelles, les syndicats ou les directeurs cantonaux de la santé, le paquet proposé est soit totalement rejeté soit au moins partiellement remis en question. Et ceux qui saluent les deux éléments centraux du paquet ne sont pas satisfaits de leur forme concrète.

Dix mesures

Ces éléments centraux sont un système de plafonnement des coûts et l’obligation de s’adresser à une instance de premier recours. Confédération et cantons devraient déterminer chaque année à quel point les coûts peuvent augmenter. Par exemple pour les traitements stationnaires à l’hôpital, les traitements ambulatoires ou les médicaments.

Comprenant dix mesures au total, le paquet proposé devrait permettre environ un milliard de francs d’économies. Assureurs maladie et fournisseurs de prestations devraient veiller à sa mise en œuvre et les cantons en imposer les objectifs. La procédure de consultation sur ce projet est parvenue à échéance jeudi.

Contre-projet à l’initiative du PDC

Ce second paquet constitue un contre-projet indirect à l’initiative du PDC «Pour des primes plus basses». Il est censé compléter les mesures proposées dans le premier paquet, en augmenter l’efficacité et surtout améliorer la gestion globale du système de santé.