Genève: Couteau sous la gorge pour des clopes et quelques billets

Une dizaine de personnes ont été victimes de M et ses acolytes. Getty Images

«J’ai gardé la marque du couteau sous ma gorge pendant plusieurs jours». Les larmes aux yeux, la jeune femme rejoue sa nuit du 14 octobre 2019. «J’ai été mise à terre, il m’a fait des bisous sur la tête, j’ai eu peur que ça n’aille plus loin. Puis il m’a tendu la main pour me relever; j’ai refusé. Longtemps, je n’ai plus pu sortir seule le soir.»

Mardi devant le Tribunal correctionnel où il est accusé de multiples brigandages aggravés et de lésions corporelles simples (cf. encadré), M. s’est tourné vers la plaignante: «Je regrette. Ce que j’ai fait est impardonnable et j’espère qu’avec le temps, ça s’effacera pour vous.»

La défense plaide coupable, mais…

Les violentes attaques nocturnes, menées avec des comparses, ont surtout visé des personnes au sortir du centre autogéré de l’Usine. Le prévenu a reconnu la grande majorité des accusations portées contre lui. Mais il a assuré qu’il n’était qu'un suiveur, pas le meneur des agressions. Si son avocat, Me Arnold, a admis les brigandages de son client «qui doit être condamné», il a relevé des «confusions» dans le détail de certains faits et des «incongruités» dans les témoignages de quelques victimes «qui avaient peut-être bu lors de leur soirée en boîte».

Ces doutes doivent profiter à l’accusé et des circonstances aggravantes doivent être retirées dans certains cas, selon l’homme de loi. Lequel a également assuré que M. «ne voulait pas blesser, puisqu’il appuyait sur la gorge des passants avec le côté non-tranchant de la lame». Enfin, Me Arnold a relevé la très bonne collaboration de son client (que reconnaissent les parties adverses) et son «sincère repentir», exprimé oralement mais aussi par écrit aux lésés, par ailleurs indemnisés petit à petit par le prévenu. «Le Tribunal devra en tenir compte». Ainsi, 22 mois d’incarcération devraient suffire pour punir l’accusé, selon son défenseur.

«Violence aveugle»

Ce n’est l’avis ni de Me Roux, avocat d’un des plaignants – «les coups auraient pu tuer» –, ni du Ministère Public. D’après ce dernier, M. a fait preuve de «violence gratuite et aveugle». Preuve en sont les «blessures qui montrent la brutalité des coups». La vie des victimes a été «mise en danger pour, parfois, un paquet de cigarettes», s’est indignée l’accusation. Elle a aussi évoqué les menaces pour effrayer et «jouer avec la peur des victimes»: «Vas-y, bute-le», «On le saigne et on le met au Rhône».

Le Parquet a estimé que la faute était «lourde», motivée par «l’égoïsme et l’appât du gain», et que la responsabilité du prévenu a été totale lors de ces agressions «planifiées». Le Ministère Public a réclamé cinq ans de prison et une expulsion du territoire. Le verdict sera rendu ce mercredi.