Vevey (VD)Couteaux et barres de fer dans une zone de deal

Il est 21 h 30 samedi quand Francisco* entend des cris sur le parking de la Poste, devant la gare de Vevey (VD). «Les dealers que je vois tous les jours à cet endroit étaient en train de s’affronter à mains nues, explique cet habitant du quartier. Puis ils sont partis et sont revenus pour régler leurs comptes avec des couteaux et des barres de fer.» Francisco ajoute que ce n’est pas la première bagarre violente qu’il observe à cet endroit, occupé à longueur de journée par des personnes proposant aux passants de leur acheter de la drogue. «On se fait souvent siffler et prendre à partie. Ce n’est pas rassurant du tout.»

Police Riviera indique qu’elle a été appelée un peu plus tard, vers 0 h 15, sur la place du Marché à Vevey, pour une altercation impliquant une vingtaine de personnes. Toutes avaient disparu à l’arrivée des agents, qui n’ont pas pu les retrouver ni constater la présence d’armes ou de blessés. Elle ne se prononce pas sur le lien entre ces bagarres et le deal de rue.

Dealers en pleine rue: sujet chaud à Vevey

Les forces de l’ordre assurent en outre que leur présence est quotidienne dans la zone «afin de marquer une présence visible, dissuasive et répressive», de «déstabiliser le milieu» et de «redonner un sentiment de sécurité à la population». «C’est le jeu du chat et de la souris, reprend Francisco. Les agents arrivent, les vendeurs partent dans un autre quartier, et dès que la patrouille repart, ils reviennent.» Police Riviera assure pourtant avoir procédé à plus de 250 interpellations de personnes en situation irrégulière depuis début 2019, qu’elle a dénoncées à l’autorité compétente.