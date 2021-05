vie pratique - Couteaux: les indispensables pour votre cuisine

Les beaux jours arrivent et avec eux la saison des grillades. C’est l’occasion – pourquoi pas, il en faut bien une – pour faire le point sur son équipement de cuisine. Et la base, ce sont, bien entendu, les couteaux. Car sans ustensiles adaptés et tranchants, cuisiner devient vite pénible.

Duo de base

Kathy Maister –Flickr

Pour tout ce qui est petites découpes, peler et ciseler un oignon, parer des légumes, le couteau d’office est celui qu’il vous faut. Le prendre en céramique est une option, mais pour ça il ne faut pas être maladroit, car à la moindre chute, la lame risque de se briser. La version en métal semble donc plus pratique. Et avec un manche en plastique, ça a l’avantage de supporter le lave-vaisselle, contrairement aux manches en bois.

Wikimedia Commons

Pour couper les légumes, hacher et émincer, on choisira ce qu’on appelle en cuisine un éminceur, aussi appelé parfois couteau de chef ou plus tristement couteau à découper. Sa longue lame, d’une taille allant globalement de 15 à 25 cm et sa garde plutôt large permettent de trancher tout et n’importe quoi sans être gênés par les doigts: indispensable pour émincer en toute simplicité. C’est un peu le couteau à tout faire. On peut l’utiliser pour la viande, le poisson et les légumes.

À pleines dents

Gabriella Clare Marino – Unsplash

C’est bien sûr le couteau à dents! Il est aussi basique que le couteau d’office. Il n’a pas son pareil pour couper pains et pâtisseries, mais est aussi très pratique pour des produits fragiles, comme les fruits ou certains légumes. Peler un melon, par exemple, n’aura jamais été aussi facile qu’avec un couteau à dents. Et il va très bien pour faire de belles tranches de tomates bien mûres si l’éminceur n’a plus tout son tranchant.

Et d’autres lames?

On peut tout à fait cuisiner au mieux avec les trois couteaux sus-mentionnés. L’achat de modèles supplémentaires, que ce soit un couteau à trancher, un désosseur ou un couteau à fileter dépendra de votre façon de cuisiner. Si au quotidien vous fileter des poissons ou adorer trancher un jambon entier, alors c’est nécessaire d’investir dans un couteau de qualité adapté à ces gestes-là. Autrement, pour une cuisine de tous les jours, ce n’est pas forcément utile. Il n’y a rien de pire au final que d’avoir des couteaux qu’on laisse traîner au fond d’un tiroir.

Le principal, c’est d’avoir des ustensiles qui coupent! On aura tendance a moins se blesser avec des lames tranchantes, car la pression sera constante et on aura une meilleure maîtrise des mouvements.

Quid des japonais?

wu yi - Unsplash

C’est la mode actuellement que de posséder des couteaux japonais. Il faut dire que ce sont de très bons couteaux. Ils ont un tranchant incroyable, un acier solide et qui dure. Mais ce sont des couteaux qui demandent qu’on s’en occupe. On ne les mettra jamais au lave-vaisselle et il faut en prendre soin parce que certains peuvent rouiller. Il va sans dire que c’est un plaisir de sortir son plus beau couteau, tranchant, pour travailler. La coutellerie est aussi un savoir-faire, en Suisse où plusieurs fabricants proposent des articles de qualité et à un prix tout à fait correct.

Trouver chaussure à son pied

Tout le monde n’apprécie pas les mêmes couteaux. Certains aiment les lames légères, d’autres préfèrent des couteaux plus lourds. Certains ne jurent que par les manches en bois, alors que d’autres apprécient le contact du plastique. C’est propre à chacun et libre à vous de trouver celui qui vous correspond. C’est important de se sentir bien avec son couteau, notamment avec son éminceur. Il faut l’avoir bien en main, car c’est ainsi qu’on pourra être précis dans les découpes et prendre du plaisir à cuisiner.