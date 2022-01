Berne : Coûts des tests: le Conseil fédéral face à un dilemme

Si la Confédération baisse fortement les rémunérations pour les tests Covid, jugées excessives, certains fournisseurs de tests pourraient se retirer de cette activité lucrative et créer une pénurie de créneaux pour se faire tester.

La demande pour se faire tester ne faiblit pas. Or, à la suite d’une décision du Parlement, les coûts sont à nouveau pris en charge par la Confédération depuis le 18 décembre 2021. Et elle se montre généreuse. Elle rembourse jusqu’à 36 francs aux prestataires de services – cabinets médicaux, pharmacies, hôpitaux ou centres de dépistage privés – pour chaque test antigénique effectué. Ce forfait maximal est nettement supérieur aux prix que de nombreux centres de dépistage facturaient avant le 18 décembre à leurs clients.

Selon l’ordonnance Covid, seuls «les coûts effectifs» des tests peuvent être facturés à la Confédération. Mais selon les estimations des assureurs maladie Swica et CSS, par l’intermédiaire desquels les fournisseurs de prestations facturent leurs tests à la Confédération, la contribution maximale est facturée pour environ 90% des tests effectués. Depuis le début du nouveau régime de prise en charge des coûts des tests, environ 560’000 tests rapides d’antigènes ont été effectués, dont 15’000 à 20’000 en moyenne un jour de semaine. Les tests PCR sont plus souvent utilisés, dernièrement environ 100’000 fois par jour.

Un exercice d’équilibriste

Dans la «Schweiz am Wochenende», le conseiller national Marcel Dobler (PLR/SG) clame: «Le forfait maximal par test rapide antigénique est au moins 10 francs trop élevé.» C’est ce qu’auraient montré les prix plus bas de l’automne dernier, lorsque le marché n’était pas encore si tendu. Actuellement, la Confédération dépenserait ainsi chaque jour environ 150’000 francs de trop. «Je ne comprends pas pourquoi le Conseil fédéral n’a pas encore agi malgré l’intervention du Surveillant des prix en décembre dernier», s’insurge l’élu.

Interrogé par le journal, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) ne dit pas pourquoi cela n’a pas encore été fait. La structure tarifaire est liée à la stratégie nationale de dépistage, qui dépend elle-même de la situation épidémiologique. Or le Conseil fédéral se trouve face à un dilemme: s’il baisse fortement les rémunérations, certains fournisseurs de tests pourraient se retirer de cette activité lucrative. Cela entraînerait une baisse des capacités de test, qui sont actuellement déjà à la limite en raison du nombre record de cas. La tarification est toujours un «exercice d’équilibre» entre la situation de l’approvisionnement, la garantie des capacités nécessaires et la simple rémunération de la fourniture de prestations la plus efficace, écrit l’OFSP.