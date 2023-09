Couvet (NE): Prolongation de la fermeture nocturne de la policlinique

Initialement, cette mesure devait prendre fin à la fin du mois d’août. Mais les autorités sanitaires ont constaté que leurs prévisions étaient trop optimistes. «Le RHNE a remis un bilan complet de la situation au Service cantonal de la santé publique et à la commune de Val-de-Travers, pour lesquels l’objectif reste à ce stade un accès aussi large que possible à la policlinique. Dans l’attente de l’analyse des données fournies et d’une prise de décision commune, la fermeture nocturne est prolongée jusqu’au 30 septembre, d’entente avec les autorités», a signalé le Réseau vendredi.

«Avant de se rendre en urgence à la policlinique, il est important d’appeler le 0848 134 134, numéro unique pour les urgences adultes et pédiatriques (à moins que votre enfant ait 6 ans et plus et souffre d’un traumatisme léger, la hotline redirige les enfants exclusivement vers des centres pédiatriques). En cas d’urgence vitale, appelez le 144», a recommandé le RHNE.