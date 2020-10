Allemagne : Couvre-feu à Berlin et Francfort pour endiguer le virus

Les autorités allemandes ont pris des mesures draconiennes mardi, pour contenir la propagation du coronavirus dans deux grandes villes du pays.

Dans la capitale allemande, la plupart des magasins ainsi que tous les restaurants et bars devront fermer de 23 heures à 6 heures du matin à partir de samedi et au moins jusqu’au 31 octobre.

Dans la capitale allemande, la plupart des magasins ainsi que tous les restaurants et bars devront fermer de 23 heures à 6 heures du matin à partir de samedi et au moins jusqu’au 31 octobre. Des exceptions sont prévues pour les pharmacies et les stations-service, mais ces dernières ne seront plus autorisées à vendre de l’alcool la nuit.