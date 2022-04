Sri Lanka : Couvre-feu au centre du pays, le monde appelle à la retenue

Une enquête a été ouverte après la mort d’un homme dans des manifestations antigouvernementales. La police a ordonné un couvre-feu d’une durée indéterminée dans le centre du pays.

Le gouvernement a promis une enquête sur des accusations visant la police qui aurait fait un usage excessif de la force pour disperser les manifestations contre les pénuries et les prix élevés de carburant.

Hausse des prix

Les principales missions étrangères basées à Colombo, notamment celles des États-Unis, de la Grande-Bretagne et du Canada, ont fait part de leur inquiétude à la suite des tirs de la police, appelant à la retenue de toutes les parties.

«Une enquête complète et transparente est essentielle et le droit de la population à manifester pacifiquement doit être respecté», a déclaré l’ambassadrice américaine Julie Chung. «Je condamne la violence sous toutes ses formes et appelle à la retenue», a souligné de son côté la haut-commissaire britannique Sarah Hulto. Le haut-commissaire canadien David McKinnon a pour sa part estimé que «les instigateurs de la violence doivent rendre des comptes».