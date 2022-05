Sri Lanka : Couvre-feu levé pour une importante fête bouddhiste

Secoué par des émeutes pour protester contre des pénuries, le Sri Lanka est sous couvre-feu depuis le 9 mai. Le gouvernement l’a levé pour les célébrations de Vesak, sans dire s’il le rétablira ensuite.

Les autorités du Sri Lanka ont levé, dimanche, le couvre-feu décrété après les violences de la semaine dernière, à l’occasion d’une importante fête bouddhiste. Ce couvre-feu avait été imposé dans l’ensemble du pays le 9 mai, après des violences qui avaient fait neuf morts et plus de 225 blessés.

Le Sri Lanka, à majorité bouddhiste, célébrait dimanche la fête de Vesak, qui commémore la naissance, l’illumination et la mort de Bouddha. Il s’agit de la fête la plus importante dans le calendrier bouddhiste, célébrée à différentes dates selon les pays.

Fidèles libres de participer aux célébrations

Le gouvernement sri-lankais a décrété deux jours fériés pour l’occasion, et a annoncé que le couvre-feu serait levé dimanche, sans préciser s’il comptait ou non le rétablir plus tard. Il a également annulé sa participation aux festivités dans un temple dans le sud du pays, «compte tenu de la situation économique du gouvernement et d’autres contraintes», a indiqué un responsable du ministère des Affaires bouddhistes. Les fidèles sont libres de participer aux célébrations partout dans le pays, notamment aux séances de méditation de masse, a-t-il néanmoins précisé.