Couvre-feu «total» imposé pour lutter contre l’épidémie

Ça augmente aussi au Liban

Le Liban a enregistré dimanche son plus haut nombre d'infections à la maladie Covid-19, avec 166 nouveaux cas au cours des dernières 24 heures selon le ministère de la Santé. Ces nouvelles contaminations portent le bilan total à 2’334 cas, dont 36 décès depuis février, selon les chiffres du ministère de la Santé publiés par l'agence de presse libanaise ANI. Après s'être stabilisé ces dernières semaines alors que le pays se déconfinait progressivement, le nombre de contaminations au nouveau coronavirus a bondi depuis vendredi, plus de 300 nouveaux cas ayant été recensés au total. Le pays avait amorcé fin avril un plan de déconfinement progressif et ouvert son aéroport début juillet, après plus de trois mois de fermeture. A la mi-mai, le gouvernement libanais avait toutefois décrété un reconfinement total de quatre jours, en raison d'un rebond du nombre de contaminations après l'assouplissement des restrictions. Le pays qui se targuait jusqu'ici d'avoir évité une crise sanitaire d'ampleur subit par ailleurs une crise économique et financière inédite, marquée par une dégringolade de la monnaie nationale et la paupérisation de la population.