Média : Covid: 14 journalistes encore en prison pour avoir fait leur métier

Plusieurs pays ont profité de l’épidémie pour renforcer leur contrôle sur les médias. La moitié des journalistes emprisonnés pour leur traitement de la pandémie se trouvent en Chine.

Entre février et fin novembre, près de 450 journalistes ont été atteints dans leur liberté d’informer en lien avec leur couverture de la pandémie mondiale. Les interpellations et arrestations arbitraires représentent plus d’un tiers de ces «incidents» recensés par RSF et son «Observatoire 19», dédié au suivi de la crise sanitaire.