Suisse

Covid-19: 33 nouveaux cas déclarés, mais pas de décès

La plupart de ces nouveaux cas sont d’anciens cas déclarés tardivement. Le bilan reste à 1675 décès.

La Suisse et le Liechtenstein comptent désormais 31’044 cas confirmés en laboratoire. Le nombre de cas est toutefois soumis à des fluctuations hebdomadaires, avec des chiffres plus faibles le week-end, rappelle l’OFSP.

Près de 1700 morts

Sur les 1581 personnes décédées pour lesquelles les données sont complètes, 97% souffraient d’au moins une maladie préexistante. Les trois plus fréquemment mentionnées étaient l’hypertension (63%), les maladies cardiovasculaires (57%) et le diabète (26%).

A ce jour, 3989 hospitalisations en lien avec un Covid-19 confirmé en laboratoire ont été déclarées, soit deux de plus que la veille. Sur les 3563 personnes hospitalisées pour lesquelles des données complètes sont disponibles, 14% n’avaient aucune maladie préexistante et 86% en avaient au moins une.

Les trois plus fréquemment mentionnées chez des personnes hospitalisées étaient l’hypertension (52%), les maladies cardiovasculaires (34%) et le diabète (23%). Parmi les personnes hospitalisées, les trois symptômes les plus fréquemment mentionnés étaient la fièvre (66%), la toux (63%) et les problèmes respiratoires (41%). De plus, 46% avaient une pneumonie.