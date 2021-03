Jura : Covid-19: aides financières aux familles en difficulté

Les personnes dont les revenus ont diminué en raison de la pandémie de coronavirus ne doivent pas hésiter à demander un soutien.

En réponse à la crise qui se poursuit, le gouvernement jurassien tient à rappeler que le Fonds cantonal de solidarité est toujours à disposition de celles et ceux qui rencontrent d’importantes difficultés financières passagères. Des aides peuvent encore être apportées. Sont notamment concernées les personnes au chômage ou en RHT et dont les revenus en baisse ne permettent plus d’assumer les dépenses du quotidien. Se serrer la ceinture un mois ou deux peut être une solution provisoire. Mais lorsque les factures courantes restent impayées et le budget réduit durablement, il est nécessaire de réagir sans attendre. Dans bien des cas, une aide ponctuelle et rapide permet d’éviter une possible spirale d’endettement, ajoutent les autorités.