A Genève, sur le site de l’Etat, il est possible de connaître les aires géographiques dans lesquelles le Covid-19 frappe plus fort. Par contre, impossible de savoir quelles sont les entreprises les plus touchées. Selon «Le Courrier», une carte des contaminations par adresse professionnelle existe bel et bien, mais elle n’est pas rendue publique, au motif de la confidentialité. Quand bien même, les services de l’Etat disent être attentifs à la multiplication des infections au sein de certaines sociétés. Avec un bémol: la difficulté de savoir si la contamination a eu lieu durant le travail ou pendant les pauses et autres moments de repos.