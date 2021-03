Satisfecit général

Sur les chantiers et les industries, des manquements ont été régulièrement relevés pour les mesures de distanciation, d’aération dans les locaux communs et la désinfection des outils et équipements. Le Conseil d’Etat s’est félicité de l’accueil qui a été réservé aux inspecteurs. Le caractère constructif des échanges avec les employeurs et les collaborateurs rencontrés a également été salué.