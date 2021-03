À la question: «Qui peut se faire vacciner contre le Covid-19?» la réponse officielle du Canton de Vaud est limpide. «Tout le monde, à terme – sauf les enfants, les jeunes de moins de 18 ans et les femmes enceintes», peut-on lire sur le site de l’État de Vaud. Dans la réalité cependant, et d’après des chiffres tout aussi officiels, une centaine d’enfants entre 10 et 19 ans ont bénéficié du vaccin et 290 doses au total leur ont été administrées. Dans le canton de Berne aussi, les chiffres s’avèrent étonnamment hauts: une soixantaine d’enfants entre 10 et 19 ans ont bénéficié du vaccin et plus de 300 doses leur ont été fournies.