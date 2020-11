Pandémie : Covid-19: Chicago se confine

À partir de lundi, les 2,7 millions d’habitants de Chicago sont appelés à éviter les sorties sauf pour les déplacements essentiels, dont le travail et l’école.

La maire de Chicago, Lori Lightfoot, a recommandé à ses 2,7 millions d’administrés d’éviter les sorties sauf pour les déplacements essentiels, dont le travail et l’école, de ne recevoir aucun invité et d’annuler les traditionnelles fêtes de Thanksgiving. Il ne s’agit que de recommandations. En revanche, les réunions privées sont, de façon obligatoire, limitées à 10 personnes maximum.

Les États-Unis ont enregistré un million de nouvelles infections au Covid-19 en moins d’une semaine et ont franchi la barre des 11 millions de cas dimanche, selon l’université Johns-Hopkins. Un total de 246’108 décès ont été recensés dans le pays, de loin le plus endeuillé au monde par l’épidémie.

Boris Johnson à l’isolement

Au Royaume-Uni, le Premier ministre Boris Johnson s’est mis à l’isolement après avoir été en contact avec une personne infectée par le nouveau coronavirus, a annoncé dimanche Downing Street. Boris Johnson, sévèrement atteint par le Covid-19 il y a plusieurs mois, se sent «bien» et n’a «aucun symptôme», a précisé la même source.

Record absolu sur la planète

Dimanche, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a enregistré un record absolu de nouveaux cas quotidiens de Covid-19 sur la planète: 660’905 pour la journée de samedi. Selon l’organisation, plus de 53,7 millions de personnes ont été contaminées au total, dont plus de 1,3 million ont perdu la vie.

Deux clips vidéo du gouvernement allemand incitant à paresser tout l’hiver sur son canapé et devenir le «héros» du combat contre le Covid-19 suscitent l’emballement des internautes en Allemagne et au-delà, pour leur humour inattendu.

«Hiver normal» en 2021?

Le français Sanofi, qui prévoit de mettre sur le marché son propre vaccin en juin 2021, a précisé dimanche que celui-ci pourrait être conservé au réfrigérateur, et non à -70 °C comme celui de Pfizer/BioNTech, ce qui devrait être «un avantage pour certains pays».

En attendant, l’Europe continue de durcir ses restrictions. L’Autriche débutera mardi un second confinement, avec fermeture des écoles et des magasins non essentiels et appel à rester chez soi, jusqu’au 6 décembre au moins. Le chancelier Sebastian Kurz a également annoncé dimanche une campagne de dépistage du Covid-19 à grande échelle, qui s’annonce un «défi logistique», dans l’espoir de «pouvoir fêter (Noël) un minimum, avec au moins» quelques proches.