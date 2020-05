Covid-19: CHUV et HUG ne prescrivent plus d’hydroxychloroquine

Rédiger un nouveau commentaire

Calipso 23.05.2020 à 18:17

Si je tombe malade du covid 19 et si on me laisse le choix de prendre ou pas ce médicament, je choisirais le prendre à mon propre risque, je trouve le docteur Raoul très credible, un peu partout dans le monde ce médicament a fait preuve de atenuer la gravité de cette maladie et pour les études ... il y a des bons et des mauvais, après chaqu un a sa propre opinion.