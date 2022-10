Suisse : Covid-19: dès lundi, le rappel recommandé dès 16 ans

Le nouveau vaccin ciblant le variant Omicron sera disponible en quantité suffisante, assure l’OFSP.

Une nouvelle dose de vaccin est recommandée dès lundi en Suisse. VQH

Dès lundi, la population de 16 ans et plus pourra recevoir gratuitement une nouvelle vaccination de rappel contre le Covid-19. L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) et la Commission fédérale pour les vaccinations (CFV) ont annoncé jeudi matin recommander cette dose en priorité aux plus de 65 ans, aux personnes vulnérables et aux professionnels de la santé.

La recommandation s’applique en second lieu aux personnes âgées de 16 à 64 ans, sans facteur de risque et qui travaillent dans les soins aigus et à long terme, ou s’occupent de personnes vulnérables à titre professionnel ou privé. Pour l’instant, aucune recommandation n’est émise cet automne pour les enfants et les adolescents de 5 à 15 ans, car leur risque de développer une forme grave de la maladie est très faible.

Actuellement, le nombre de cas déclarés d’infections et de tests positifs connaît une «nette augmentation», écrit l’OFSP. On observe également cette évolution dans le monitorage national des eaux usées, où la charge virale augmente. La proportion de lits occupés par des patients atteints du COVID-19 dans les unités de soins intensifs et le nombre de décès déclarés restent à un niveau très bas. Il faut s’attendre à ce que cette hausse du nombre de cas se poursuive.

Assez de nouveaux vaccins La vaccination de rappel est en principe recommandée avec un vaccin à ARN messager de Moderna ou Pfizer/BioNTech ou avec le vaccin à base de protéines de Novavax. Outre les vaccins utilisés jusqu’à présent, le vaccin adapté aux variants (bivalent) de Moderna est disponible en quantités suffisantes. Il est adapté au sous-variant BA.1 d’Omicron, en plus du variant d’origine du coronavirus. Tant les vaccins utilisés jusqu’ici que les nouveaux protègent contre les formes graves de la maladie, précise l’OFSP.