Quant à Nicola, 52ans, il a été gravement touché au printemps. Hospitalisé, il a dû être intubé. Six mois plus tard, il travaille à 100% et dit tenter de retrouver une «vie normale» malgré des symptômes persistants très gênants: «Je n’ai retrouvé ni goût ni odorat et je souffre de fatigue ainsi que de pertes de mémoire.»