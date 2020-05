États-Unis

Covid-19: espoir sur l'efficacité du remdesivir

Washington affirme que l'antiviral expérimental remdesivir du laboratoire Gilead agit contre le coronavirus.

Quatre mois après le début de l'épidémie de Covid-19, le gouvernement américain a allumé mercredi une lueur d'espoir en rapportant qu'un médicament autrefois développé contre Ebola semblait avoir prise sur le nouveau coronavirus, et accélérait de plusieurs jours le rétablissement des cas les plus graves.

Les Instituts de santé américains (NIH) ont annoncé que le médicament antiviral expérimental remdesivir du laboratoire Gilead aidait les malades hospitalisés à se rétablir 31% plus vite, selon les résultats préliminaires d'un grand essai clinique contre placebo incluant un millier de patients.

«Les données montrent que le remdesivir a un effet clair, significatif et positif pour réduire le temps de rétablissement» des malades, a déclaré Anthony Fauci, directeur de l'Institut des maladies infectieuses qui a dirigé l'essai, dans le Bureau ovale de la Maison Blanche.

«Bloquer le virus»

Vétéran de la lutte contre le sida, Anthony Fauci, 79 ans, a fait le parallèle avec le milieu des années 1980 et les premiers résultats «modestes» de l'AZT, une molécule qui ouvrit la voie aux formidables traitements actuels contre le VIH.

C'est à ce jour la percée thérapeutique la plus solide contre le coronavirus. Aucun traitement n'a jusqu'à présent prouvé son efficacité, et aucun vaccin n'existe. Comparés aux malades ayant reçu un placebo, les patients traités avec le remdesivir, un médicament expérimental qui n'a jamais été approuvé contre aucune maladie, se sont rétablis en 11 jours (temps médian) au lieu de 15 jours, a détaillé un communiqué des NIH. Le rétablissement est défini comme une sortie de l'hôpital ou un retour à des activités normales. La fiabilité statistique de ce résultat est très élevée.

«Cela va encore s'améliorer»

L'essai a inclus 1063 patients hospitalisés avec une forme avancée du Covid et des problèmes pulmonaires, sur 47 sites aux États-Unis et 21 autres en Europe et en Asie.