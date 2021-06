Basketball - Covid-19: Evan Fournier peine à récupérer

Evan Fournier (Boston Celtics) face aux Brooklyn Nets lors du premier tour des play-off de NBA. Getty Images via AFP

Cette sema i ne, Evan Fournier (28 ans) est revenu sur ses problèmes de santé. Après avoir été infecté par le Covid au printemps dernier, alors qu’il venait de rejoindre sa nouvelle franchise de Boston, il a vécu des semaines très compliquées. «Pour revenir sur mon expérience du Covid: je n’ai été malade que sept jours, ce qui n’est pas grand-chose. J’ai eu juste une petite fièvre. Le gros problème, ça a été surtout après», a commenté le Français dans un point presse.

«J’étais perdu dans ma tête. Tout allait trop vite pour moi, tout le temps.» Evan Fournier, joueur des Boston Celtics en NBA

Toutes les personnes ne réagissent pas de la même manière au virus, et ne développent pas les mêmes symptômes. Le basketteur professionnel a fait partie de la minorité de jeunes qui ont le plus souffert et qui ont eu du mal à s’en remettre.

«J’ai eu beaucoup de mal à me concentrer. J’avais des problèmes de vision, j’étais perdu dans ma tête. Disons que tous mes sens étaient attaqués. Pas que le goût et l’odorat… ce n’était vraiment pas facile à vivre. J’avais l’impression d’être dépassé et que tout allait trop vite pour moi, tout le temps. Par exemple, quand je prenais la voiture, j’avais trop d’informations, les lumières, les piétons, les voitures, les vélos. C’était compliqué. Et forcément, quand j’arrivais sur le terrain, c’était pire.»

Le vaccin en sauveur

Conseillé par des s pécialistes outre-Atlantique , l’arrière de l’équipe de France s’est finalement t ourné vers le vaccin pour se sortir d’affaire . «J’ai fait le vaccin Pfizer. Sur Boston, il y a Harvard et des experts réputés. Ils m’ont parlé d’exemples où le vaccin permettait de se sentir mieux. Après ma première dose, ça s’est mieux passé et là j’ai fait ma deuxième dose juste avant de rentrer en France. Je dirais qu’actuellement je ne suis toujours pas à 100%. Mais je me sens beaucoup mieux.»