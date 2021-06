Culture - Covid-19: Genève va compléter les aides fédérales

Le Conseil d’État n’entend pas lâcher les acteurs culturels. Mercredi, il a adopté le projet de loi Covid-Culture afin de continuer à leur venir en aide. Le texte sera soumis à l’approbation du Grand Conseil. Outre les indemnisations pour pertes financières et les contributions pour des projets de transformation financées pour moitié par la Confédération, il prévoit des aides cantonales complémentaires. En tout et pour tout, ce sont un peu plus de 36 millions de francs qui vont être investis à cet effet. «Genève est le canton qui a reçu le plus de projets de transformation, s’est félicité Thierry Apothéloz, conseiller d’État chargé de la Culture. Avec 263 dossiers, nous avons atteint un record.»