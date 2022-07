Pandémie : Covid-19: la barre des 150’000 morts franchie en France

Vendredi, une barre symbolique a été franchie dans le nombre de victimes du coronavirus en France.

La France en est à sa septième vague de l’épidémie, qui a démarré fin mai, poussée par des sous-variants d’Omicron. Elle se traduit par une forte hausse des contaminations, tandis que la circulation du virus continue de s’intensifier sur le territoire et que la date du pic épidémique reste incertaine.

Forte augmentation des cas

Jeudi soir, on comptabilisait ainsi plus de 160’000 cas, avec 17’719 patients hospitalisés, dont 1523 nouvelles admissions. Selon les dernières projections publiées par l’Institut Pasteur, les hospitalisations liées au Covid vont encore monter dans les jours qui viennent, les chercheurs tablant sur quelque 1700 admissions quotidiennes à l’hôpital à l’horizon du 18 juillet, contre autour d’un millier ces jours-ci.

Appel à mettre le masque

Malgré un nombre élevé de réinfections par un sous-variant d’Omicron après une première infection par un autre sous-variant d’Omicron (44% des cas), «la probabilité pour qu’une réinfection survienne actuellement après une première infection par un autre variant (Alpha, Delta ou autre)» «reste nettement plus élevée», souligne l’agence. Et «plus la première contamination s’éloigne dans le temps, plus la probabilité d’une réinfection va augmenter», a précisé VincentAuvigne.