Si le principal problème au printemps était le manque de matériel et d’équipement, aujourd’hui c ’est le personnel qualifié qui fait défaut: «Actuellement, cinquante de nos employés sont atteints du Covid. C’est bien plus qu’au printemps et ça continue d’augmenter», explique Eric Bonvin , directeur de l’Hôpital du Valais , au quotidien «Le Nouvelliste».