Genève - Covid-19: la santé mentale au centre de l’attention 

Stress, anxiété, solitude, pensées suicidaires. La crise sanitaire et sociale due à la pandémie de Covid-19 a mis, et met encore, la santé mentale de la population à rude épreuve. Vendredi, Adrien Bron, chef de la Direction de la santé genevois, se réjouissait de constater que «cette troisième vague est derrière nous». En parallèle, Aglae Tardin, médecin cantonale, annonçait pour lundi le lancement de la campagne «Ma santé mentale compte».

Décrue des infections et hospitalisations

«Durant 15 mois, nous nous sommes investis dans la préservation de la santé physique, a-t-elle admis. Mais, les vagues successives ont peu à peu vidé nos réserves de résilience.» Pour les autorités il s’agit maintenant de s’occuper également du bien-être mental de la population. La campagne sera menée en partenariat avec santepsy.ch . Le site se décline par thématiques ou selon les périodes de vie: «santé mentale & Covid», «j’ai entre 13 et 18 ans» ou encore «que faire pour prendre soin de sa santé psychique». Les utilisateurs peuvent ensuite affiner leur recherche, trouver des témoignages, des conseils et des lignes téléphoniques ou des lieux spécialisés. «Nous voulons proposer des ressources aux personnes qui ont été affectées par la crise», a spécifié Aglaé Tardin, ne craignant pas de surcharger les professionnels. «Le réseau n’est pas saturé», a-t-elle insisté.

Selon les chiffres réunis par les autorités sanitaires, la crise liée au Covid-19 a eu des impacts non négligeables en termes de santé mentale, notamment auprès des jeunes, des étudiants, des personnes âgées ou isolées ou du personnel de soins. Des problèmes préexistants ont également pris de l’ampleur durant cette période. Ainsi, la «Swiss corona stress study» a révélé que 40% des sondés avaient été affectés par le stress en novembre 2020. Les symptômes dépressifs sont, quant à eux, passés de 3% avant la pandémie à 9% en avril 2020 et près de 20% en novembre.

Selon Stopsuicide.ch , la problématique du suicide est un sujet complexe et multiple qui ne peut s'expliquer au travers d'une réponse unique. Cette association vise à briser le tabou qui englobe le suicide afin de réfléchir aux différents moyens permettant de mettre en œuvre une aide concrète destinée aux jeunes en souffrance. D'autres structures comme La Main Tendue (composez le 143) et la Ligne d'aide pour jeunes (147) sont également disposées à aider.

Pour ce qui est des étudiants, entre la première et la deuxième vague, 82% d’entre eux «ont indiqué que la pandémie avait eu un impact négatif à très négatif sur leur santé mentale». Un tiers a déclaré avoir eu des pensées suicidaires ou envie de se faire du mal une partie du temps. Quelques 10% ont eu ce type de pensées «une bonne partie à une grande majorité du temps. Les seniors ont été très affectés par le sentiment de solitude, en novembre 50% d’entre eux ont dit souffrir du manque de compagnie. Les Romands, qui ont connu des vagues de Covid plus fortes, ont «montré des signes de détresse psychique plus importants».