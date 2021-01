Chine : Covid-19: l’anniversaire du premier mort passé sous silence

Il y a un an, le virus faisait sa première victime à Wuhan. Un anniversaire ignoré par les médias du régime.

Le 11 janvier 2020, la Chine annonçait qu’un premier mort du mystérieux virus avait été enregistré deux jours plus tôt dans la métropole de 11 millions d’habitants. Plus de 1,9 million de personnes ont depuis perdu la vie à la surface du globe des suites de l’épidémie.

À Wuhan, comme ailleurs en Chine, la pandémie a été largement maîtrisée dès le printemps et le bilan national des décès reste officiellement à 4634 depuis mi-mai. Dans la ville du centre du pays, la première à être placée en quarantaine à compter du 23 janvier 2020, les habitants vaquaient normalement à leurs occupations lundi matin, alors que les médias du régime communiste taisaient ce 1er anniversaire.

«Wuhan est la ville la plus sûre de Chine et même du monde à présent», fanfaronne un sexagénaire, Xiong Liansheng, dans un parc où des retraités dansent ou s’adonnent à leurs exercices matinaux, certains avec un masque sur le visage. «Les habitants sont très conscients des mesures de prévention. Même mon petit-fils porte un masque quand il sort et il n’a que deux ans», ajoute M. Xiong.