Suisse: Covid, le nouveau variant Pirola est un super mutant

Vaccination pour les personnes à risque

Le 11 septembre, l’OFSP et la Commission fédérale pour les vaccinations (CFV) ont émis leurs recommandations vaccinales pour l’automne et l’hiver 2023-2024. Il en ressort que, chez les personnes de moins de 65 ans ne présentant pas de facteur de risque, la probabilité d’une forme grave du Covid-19 est minime. En revanche, chez les personnes vulnérables, le risque est nettement plus élevé. La CFV et l’OFSP recommandent donc uniquement la vaccination pour ces personnes. Les autres groupes de la population ne sont pas concernés. Et l’OFSP d’ajouter: «Les premières évaluations montrent que le vaccin actualisé pourrait également être efficace contre le variant BA.2.86. On s’attend donc à ce qu’il protège contre les maladies graves et les hospitalisations.»