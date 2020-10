Pandémie : Covid-19: le Valais serre la vis à l’approche des élections communales

Le Conseil d’État valaisan a édicté de nouvelles mesures de sécurité sanitaire en prévision notamment des élections communales qui se dérouleront dimanche dans le canton. Le port obligatoire du masque s’étendra à tous les espaces clos accessibles au public.

Le canton du Valais a annoncé de nouvelles mesures face à la hausse des contaminations au Covid-19. (Photo d’illustration) KEYSTONE

En raison des élections communales qui se dérouleront dimanche en Valais, le Conseil d’État a décidé d’édicter rapidement de nouvelles mesures pour endiguer les contaminations de Covid-19. Elles débutent le 18 octobre et concernent aussi Noël et les cortèges de carnaval en 2021.

Le port obligatoire du masque dès l’âge de 12 ans s’étend à partir de dimanche à tous les espaces clos accessibles au public. Sont exclues les écoles obligatoires, les écoles de musique, les structures d’accueil extra-familial et les zones d’entraînement des salles de sport, indique l’État du Valais dans un communiqué.

Le personnel des bars, des restaurants et autres établissements publics devront porter un masque et non des visières, jugées insuffisamment protectrices. Les clients devront toujours porter un masque sauf à table.

Fermeture des bistrots à une heure

Le port du masque et le traçage des personnes présentes seront obligatoires pour les manifestations publiques et privées de plus de 50 personnes. Le traçage se fera via des applications ou une liste papier «exhaustive».

Enfin, la fermeture des établissements est prévue au plus tard à 01h00 du matin. Une autorisation jusqu’à 03h00 est prévue pour la nuit du 31 décembre au 1er janvier.

Marchés de Noël jusqu’à 20 heures

En ce qui concerne la période de Noël, les rassemblements de plus de 30 personnes et les feux d’artifice seront interdits sur le domaine public du 23 décembre au 3 janvier. Les marchés de Noël seront autorisés jusqu’à 20h00 au plus tard. Ils devront respecter une distance de trois mètres entre les stands afin d’éviter les attroupements et mettre en place un traçage des clients.

Les cortèges de carnaval seront interdits en 2021 et cela quel que soit le nombre de personnes, souligne le canton. Les autres événements en lien avec les festivités seront traités de la même manière que l’organisation de manifestations publiques.

Masques dans les télécabines

En ce qui concerne les remontées mécaniques, le masque sera obligatoire dès le 18 octobre dans les installations fermées, comme les cabines ou les télésièges à bulles fermées. Les attroupements doivent être absolument évités au profit de files d’attente, masques compris.

Sur les domaines skiables, les tours de cou et autres masques industriels en tissu qui répondent aux normes établies par la Task Force scientifique de la Confédération seront reconnus comme une protection valable. Les écoles de ski devront appliquer le concept de protection SwissSnowsports, avec notamment masque obligatoire pour les adultes et les enfants de plus de 12 ans sur les places de rassemblement.

Tous les contrôles sont du ressort des autorités communales, voire du Service de protection des travailleurs et des relations du travail. Ils pourront sévir et sanctionner en cas de violation des règles, souligne le canton.