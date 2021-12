Ecoles vaudoises – Covid-19: «Les enfants paient cher»

Pour le médecin cantonal adjoint, le Covid ne provoque pas de problèmes significatifs chez les enfants. « Mais on ne peut pas accepter que le virus circule aussi facilement, avec un impact sur les adultes » , explique Eric Masserey , médecin cantonal adjoint. Désormais, dès que quatre élèves d’une classe seront absents, en raison du Covid mais aussi pour d’autres maladies, les établissements distribueront des autotests gratuits, à utiliser à la maison. Si le test est positif, toute la fratrie non guérie ou non vaccinée devra se mettre en quarantaine.

Information renforcée

« Les 16 ’ 000 élèves de 10 à 12 ans paient cher l’augmentation des cas en devant porter huit heures par jour un masque pour éviter la propagation du virus, a relevé Cesla Amarelle. Alors j’espère que la population prendra la mesure des efforts » . Le dispositif étant bas é sur la confiance , l a cheffe du Département de la formation et de la jeunesse (DFJC) veut renforcer l a communication aux parents. D’autant plus qu’ en raison du secret médical, a ucune information a u sujet des cas positifs n’est possible. « J ’ entends les rumeurs entre parents inquiets et qui ne comprennent pas » , admet Eric Massere y .